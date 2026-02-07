Galloppa: "Tanti errori nel primo tempo, poi abbiamo preso in mano la partita. Conti sia da esempio per i compagni"

Daniele Galloppa, allenatore della Fiorentina Primavera, ha commentato così la vittoria odierna contro il Napoli che ha visto la Viola raggiungere la vetta della classifica.

Sulla partita

“Sicuramente un primo tempo sottotono, un po' per demerito nostro e un po' per loro che hanno allungato i tempi appena possibile, e noi ci siamo adattati. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano completamente la partita, loro si sono abbassati tanto: ci serviva l'episodio per sbloccare il risultato, poi siamo stati bravi, vittoria meritata. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente nel primo tempo, ma i ragazzi hanno provato a fare ciò che avevamo preparato: nel secondo tempo è andata meglio, è andata come ce l'aspettavamo".

Sui singoli

"Sono contento per Braschi, quando un attaccante segna l'allenatore è sempre contento. Molto felice anche per Conti, non sta giocando tanto ma noi abbiamo bisogno di questi ragazzi che entrano e danno il loro contributo: che sia da esempio per gli altri”