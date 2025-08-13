Cagliari-Fiorentina finisce sotto osservazione: e c'è il rischio (di nuovo) della trasferta vietata
Niente tifosi della Fiorentina a Cagliari, potrebbe succedere di nuovo. La partita in programma domenica 24 agosto, che aprirà il campionato delle due squadre, è finita nel mirino del CASMS, l'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.
Come l'anno scorso?
Tale comitato valuterà la partita in oggetto per individuare eventuali misure di rigore da adottare, ed è probabile che venga proibita la trasferta ai sostenitori viola. D'altronde non sarebbe una novità: anche nella scorsa stagione la Fiorentina, nella famosa partita a Cagliari rinviata dopo la scomparsa di Papa Francesco, giocò senza il supporto dei propri tifosi allo stadio.
💬 Commenti