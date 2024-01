Valcareggi: "Tre squadre vogliono Italiano, ma la Fiorentina deve tenerlo e accontentarlo. Bisogna spendere, il tesoro di Corvino è finito"

Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato a Lady Radio toccando moltissime tematiche di casa viola.

Blindare mister Italiano

“La Fiorentina deve tranquillizzare tutti dicendo che Italiano sarà a Firenze anche il prossimo anno. Ancora non è uscita questa notizia e Italiano è l’anima di questa squadra, sta facendo una stagione stupenda con una rosa normale. Atalanta, Lazio e Napoli cambieranno allenatore e sono su di lui. La prima notizia di mercato dovrebbe essere questa".

Occorre investire dopo il ‘tesoro’ di Corvino

E poi: "Teniamo Italiano e accontentiamolo. Sarebbe il colpo migliore per questo mercato, perché per la prossima stagione l’Europa League è l’obiettivo minimo. Serviranno giocatori veri, non gente da 9-10-11 milioni. C’è da spendere perché il tesoro di Corvino è finito”.