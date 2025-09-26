Liverpool, cambia tutto per Chiesa: l'infortunio di Leoni genera un beneficio per l'ex Fiorentina
L'avventura di Giovanni Leoni al Liverpool è cominciata nel peggior modo possibile. L'infortunio al legamento crociato costringerà il giovane e talentuoso difensore italiano a concludere in anticipo la stagione, episodio che in qualche modo interessa un ex calciatore della Fiorentina.
Chiesa in Champions League
Come confermato dal tecnico del Liverpool Slot, Leoni potrà essere sostituito in lista UEFA e il suo posto - benché si tratti di un ruolo diverso - verrà salvo sorprese preso da Federico Chiesa, il grande escluso dalla lista. Per l'ex viola una bella opportunità dunque di ritagliarsi spazio in Champions League, oltre che in Premier League.
