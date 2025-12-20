Altro che doccia, a Losanna l'ennesimo confronto dirigenti-rosa, mascherato goffamente da Vanoli. E il tecnico era stato anche consigliato

Ha fatto tutto di testa sua Paolo Vanoli a Losanna quando, con ritardo abissale rispetto ai tradizionali tempi per le interviste a Sky, si è presentato al microfono dicendo di aver fatto una doccia (di 40 minuti…). La realtà mascherata goffamente è che negli spogliatoi era andato in scena un ulteriore, ennesimo, confronto tra dirigenti e calciatori, staff tecnico compreso. Una bugia dalle gambe corte, scrive il Corriere Fiorentino.

Al tecnico viola per altro era stato consigliato di dire la verità: consiglio ignorato e altro scivolone servito. Come se non bastassero tutti quelli in campo dei suoi, nel contesto di una trasferta organizzata male anche a livello logistico e sbattuta contro un ben noto sciopero degli operatoti di volo. La Fiorentina pagherà una multa ma a questo punto, una in più o una in meno…