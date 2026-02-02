La Fiorentina prova il colpo a sorpresa! Tentativo per un giovane terzino del Lipsia
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio la Fiorentina starebbe pensando ad un giovane terzino destro del Lipsia per il ruolo di vice-Dodò.
Alternativa perfetta
Il nome è quello di Kosta Nedeljkovic, classe 2005 del Lipsia che quest'anno sta trovando poco spazio. Terzino destro, all'occorrenza può giocare anche a tutta fascia, sarebbe l'alternativa perfetta al brasiliano Dodò.
L'esperienza in Germania
Il calciatore è arrivato in Germania questa estate in prestito dall'Aston Villa, che detiene il suo cartellino. Il poco spazio trovato a Lipsia potrebbe portare ad una cessazione anticipata del prestito. La Fiorentina è pronta a cogliere la palla al balzo per accaparrarsi questo giovane talento, non ancora sbocciato del tutto.
