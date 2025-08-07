L’ex calciatore della Fiorentina Juan Cuadrado resterà ancora in Serie A, e all’età di 37 anni ha firmato per il Pisa. Il colombiano sarà un’avversario viola nel derby toscano che manca da tanti anni, e sul proprio profilo Instagram ha celebrato la nuova avventura nerazzurra.

‘Mai avrei immaginato la vita che Dio mi ha dato’

“Non avrei mai immaginato di trascorrere così tanti anni in questo bellissimo paese che mi ha dato tanto. In realtà non avrei mai immaginato la vita che Dio mi ha dato. Sono così grato”.

‘Farò il meglio per il Pisa’

“Mi sento fortunato e con tanto coraggio e forza per ciò che verrà che come sempre farò il meglio per il mio nuovo club, il Pisa. Ho voglia, ho aspettativa e ho fede per tutto ciò che verrà. So che c'è molto di più e sono pronto. Grazie Signore GESÙ”.