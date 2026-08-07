UFFICIALE: Mastantuono è della Fiorentina. Il comunicato del club viola

Ecco l'ufficialità che tutti i tifosi della Fiorentina stavano aspettando. Dopo l'arrivo di ieri all'aeroporto e le visite mediche svolte in mattinata, adesso è arrivata la firma sul contratto: Franco Mastantuono è viola. Arriva dal Real Madrid in prestito.

Mastantuono è della Fiorentina: è ufficiale

Questo il comunicato del club viola, che presenta il calciatore: “ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Franco Mastantuono dal Real Madrid C.F.. Mastantuono, nato ad Azul (Argentina) il 14 agosto 2007, dopo essere cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha esordito in Prima Squadra a soli 16 anni e, da allora, ha collezionato 64 presenze e 10 gol con la maglia dei “Millonarios””.

Il comunicato

“Il nuovo calciatore viola, nell’ultima stagione, con il Real Madrid, ha disputato 35 presenze tra Liga, Champions League, Copa del Rey e Supercoppa Spagnola, mettendo a segno 3 reti. Mastantuono, inoltre, è il calciatore più giovane ad aver esordito con la maglia della Nazionale Maggiore dell’ Argentina ed ha indossato in quattro occasioni la divisa Albiceleste”.