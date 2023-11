Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, intervenuto su Lady Radio, ha ravvisato la possibilità che Vincenzo Italiano possa lasciare la Fiorentina al termine di questa stagione.

Ciclo chiuso

“Fossi Italiano - ha detto Polverosi - dopo quello che ho fatto in questi tre anni, avessi un'offerta buona me ne andrei, perché il ciclo è chiuso. O la Fiorentina decide che l'obiettivo è la Champions, allora ne discutiamo, o sennò me ne vado, perché più di questo non so che cosa possa pretendere di più da questo organico”.

Pochi come Italiano

Poi ha aggiunto: “Viceversa al posto dei dirigenti della Fiorentina starei attento, perché garanzie come Italiano te le danno pochi in questo momento”.