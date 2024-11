Cesare Prandelli, ex allenatore della Fiorentina, è passato in onda a Radio Bruno per parlare della squadra di Palladino, seconda in classifica alla metà di novembre: “Nella mia Fiorentina Kean avrebbe trovato posto. E' stata una grande intuizione, Kean ha trovato il posto ideale a Firenze, mi auguro che possa fare sempre di più".

Vlahovic?

“Con lui ho fatto quello che ora sta facendo Palladino con Kean. Sono giocatori a cui non devi dare tanti compiti, devono solo tirare in porta. Non devono fare troppe cose, muoversi meno e segnare e basta. La punta non deve fare reparto, ma solo gol”.

Palladino?

"A Monza era uno dei migliori allenatori usciti dal corso di Coverciano. Non è legato solo ad un sistema di gioco, ma si basa sui giocatori della rosa. Firenze ha sempre l'atteggiamento giusto: se tu ami la squadra, non puoi sbagliare”.