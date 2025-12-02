Ferrari: "Siamo a un passo da capire come uscire da questa situazione. A Bergamo può essere nato qualcosa di importante con i tifosi"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a Sky Sport, intervenendo sui temi caldi di casa viola.

Le parole di Ferrari

“Ci sono state situazioni che hanno bisogno di unità. La cosa successa a Bergamo con Dzeko insieme ai tifosi è bellissima. E' stato un modo per capirsi e remare tutti dalla stessa parte. Può essere nato qualcosa di importante. Non ho visto facce impaurite nello spogliatoio, magari qualche lacrima, ma di rabbia. Perché non riusciamo a fare quello che sappiamo fare”.

Sul lavoro di Vanoli

“Vanoli è arrivato e si è calato nella parte. E' a un passo da capire la chiave di lettura. Tutto parte da lì. L'ambiente pretende situazioni diverse. Non pensavamo di essere in questa situazione dopo il lavoro che abbiamo fatto quest'estate. Oltre all'aspetto tecnico e fisico il mister sta lavorando molto sull'aspetto mentale”.

Sui singoli

“Veniamo da una stagione dove De Gea, Gosens, Dodo, Kean hanno fatto la differenza. E poi Raineri e tutti i ragazzi giovani… Dobbiamo ritrovare l'intesa e fare quello che sappiamo fare. Siamo a un passo da capire come fare a uscire da questa situazione”.