De Gea: "Se un giocatore vuole andare via è giusto che lo faccia. Da capitano percepisco l'inesperienza della squadra"

Il portiere e capitano della Fiorentina David De Gea ha parlato dopo il ko inatteso col Frosinone: “Mi potevo aspettare difficoltà contro la Roma, anche se quattro gol sono troppi. Oggi però, in una giornata così speciale, perdere così mi fa malissimo e dispiace tanto. Siamo ancora un po' fragili, sembra che prendiamo gol troppo facilmente, ci mancano furbizia e aggressività soprattutto in fase difensiva. Davanti invece oggi dovevamo fare almeno due gol, nel calcio quando sbagli tanto poi paghi".

“Siamo una squadra giovane”

Poi ha aggiunto: “Siamo una squadra molto giovane e si è visto in queste due partite. Dalla porta percepisco la fragilità dei ragazzi, manca la comunicazione in campo e io come giocatore d'esperienza e capitano devo fare capire a tutti dove siamo e per quale squadra stiamo giocando. Al tempo stesso però sono tranquillo, ci sono giocatori forti con qualità e a forza di stare insieme cresceremo. Kean? Questo è il mercato, nei giorni finali spesso succede di tutto. Penso che se un giocatore non vuole più stare in una squadra è giusto che vada via, detto questo Moise è un attaccante importante per noi e vediamo cosa succede”.

“Non è facile ricevere fischi ma…”

Infine: “Non è facile ricevere i fischi ma significa che ce li meritiamo. L'anno scorso abbiamo fatto malissimo e in queste due partite abbiamo preso sette gol. Oggi poi in una giornata così è veramente dura e comprendo la delusione dei tifosi”.