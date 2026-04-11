Grosso prima del Genoa: "Conosciamo le motivazioni dei nostri avversari: servirà umiltà. Sul mio futuro vi dico che..."

Questo pomeriggio l'allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, accostato alla Fiorentina come possibile successore di Paolo Vanoli in panchina, ha partecipato alla conferenza stampa alla viglia della trasferta contro il Genoa. E tra i tanti temi toccati ha avuto modo di rispondere anche alle domanda sul suo futuro.

"È un'altra partita di questo campionato in cui vogliamo continuare. Sappiamo le motivazioni del nostro avversario, le qualità della squadra e dell'allenatore, l'ambiente. Sappiamo quanto fatto e il pericolo è quello che hai raccontato tu poco fa ma l'obiettivo è prepararsi al meglio per fare le nostre cose, mettendo in evidenza le qualità e mascherando i difetti, sappiamo che se riusciamo a giocare con i modi giusti possiamo continuare a essere presenti, con grandissima umiltà, riconoscendo le loro qualità, sapendo che stiamo facendo qualcosa di grande. Come sta la squadra? Abbiamo finito l'allenamento adesso con qualche intoppo e vediamo un attimo come siamo messi perché qualche ragazzo ha qualche problemino ma abbiamo numeri sufficienti per fare gare perché come ho detto a loro ho grandissima fiducia in tutti gli interpreti perché è una bella opportunità per crescere come gruppo".

“Le statistiche esistono per essere smentite”

Ha poi commentato una particolare statistica, che potrebbe riguardare anche la Fiorentina visto che a Firenze la sfida è in programma in quella fascia oraria: “Il Sassuolo fa spesso bene alle 12.30: è un caso? Abbiamo fatto delle belle gare ma le statistiche sono fatte anche per essere smentite, speriamo non sia questo il caso. Bisogna prepararsi nel modo giusto perché l'avversario nelle ultime 6 ha perso in trasferta con Juve e Inter ma ha fatto grandissime partite e conosciamo le loro qualità. Conosciamo anche le nostre, quelle che ci hanno permesso di fare qualcosa di inaspettato ma anche di cadere, quindi dobbiamo cercare di crescere su questa strada”.

“Il mio futuro? Sono concentrato solo sul presente”

Ha poi parlato anche del sue futuro: “Se c'è in programma un incontro per parlare del futuro con la società? Affrontiamo i temi del presente per quelli del futuro, poi sappiamo che nel calcio un giorno dici una cosa e il giorno dopo ne dici un'altra. Noi siamo concentrati sul presente, ho un dialogo frequente con la società e non ci stiamo parlando di quello che sarà e stiamo cercando di seminare sul presente”.

“Se sposti i sogni troppo lontano poi torni coi piedi per terra”

Ha poi detto la sua sulle tante difficoltà del calcio italiano:"I sogni li sposti sempre molto lontani, poi ritorni con i piedi per terra. Quando arrivano le partite di livello altissimo mi piace guardarle e condividere degli spunti con i ragazzi perché possono essere delle opportunità per potersi migliorare. Tutti abbiamo il desiderio di volerci partecipare ma sappiamo dove ci troviamo e cerchiamo di fare al meglio le cose nostre in questa società. Manca questo rush finale dove andremo ad affrontare squadre che avranno motivazioni di classifica, noi siamo stati bravi ad averne meno, e dovremo essere bravi ad alzarle"