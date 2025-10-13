Leao non vede l'ora di affrontare la Fiorentina. Il gesto del nazionale portoghese per Allegri

Il giornalista vicino alle vicende rossonere, Francesco Letizia, ha parlato del rientro anticipato di un giocatore fondamentale per il Milan, prossimo avversario della Fiorentina. Ecco di chi si tratta:

Leao scalpita per la Fiorentina

“Leao ha deciso di tornare in anticipo dalla Nazionale: un bel segnale questo per Max Allegri. Ha più che bruciato i tempi, infatti si è allenato già questo pomeriggio".

“Vuole tornare dal primo minuto”

"Un segnale a chi parla troppo spesso - a vanvera - di un ragazzo poco professionale e disinteressato alle vicende del campo. E adesso inizia la sua lunga rincorsa verso la Fiorentina dove, a questo punto, si candida per una maglia da titolare. Qualora il suo lavoro sul campo vada bene per il mister”.