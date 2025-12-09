​​

Ritorno in Francia per Richardson e gli estimatori per Ndour. La Fiorentina dovrà alleggerire la rosa

Redazione /
Cher Ndour
Cher Ndour. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Per poter intervenire sul mercato in entrata, la Fiorentina dovrà prima alleggerire la propria rosa. Questione di conti e parametri economici. 

Ritorno in Francia?

E in uscita, scrive stamani La Nazione, si registrano sondaggi esteri per Richardson (Monaco e Paris Fc, la squadra di Ikone).

Estimatori in Italia

Degli estimatori ce li ha anche Ndour, che piace a diversi club italiani, tra cui Torino e Cremonese.

