"L'Atalanta ci ha messo più tempo" contro un Gasperini senza peli sulla lingua. Una battaglia mai dimenticata

Ormai Atalanta-Fiorentina è una rivalità sentita, prolungata nel tempo. I primi acuti contrasti, nati nella fattispecie tra i tifosi viola e il tecnico Gasperini, non hanno mai smesso di ripresentarsi in ogni occasione e senza limitarsi all'allenatore nerazzurro.

Il rapporto difficilissimo con Gasperini

Se la storia di questa rivalità non conosce ancora fine, molto lo si deve proprio a Gasperini. Tante le provocazioni, soprattutto dopo le sconfitte. La pagina del 2020 ("saranno loro i figli di putt**a") resta la più pesante di un rapporto pur sempre complicatissimo, ma anche leggermente più ironico e con meno attrito.

Le sottolineature di Commisso

D'altro canto, c'è anche Rocco Commisso. E non per le parole sui tifosi dell'Atalanta quando fischiarono Vlahovic nel 2021. Come riporta il Corriere Fiorentino, il presidente della Fiorentina non ha mai perso occasione per ricordare che Percassi ci ha messo molto più tempo di lui a portare in alto l'Atalanta. Parole che definiscono un rapporto anche tra i club tutt'altro che idilliaco, vista anche la battaglia proprio tra Commisso e Gasperini dopo l'ultimo Fiorentina-Atalanta, condito da parole colorite.