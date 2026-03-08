Tutti a rapporto da Paratici: pretesa l'assunzione di responsabilità da giocatori e tecnico. Ecco come sta incidendo il DS

L'esigenza di una figura credibile che parlasse e tenesse tutti a rapporto è stata colmata (o si vorrebbe almeno farlo) con Fabio Paratici e il neo Ds viola sta imponendo la sua strategia, fatta in questo caso di colloqui, di gruppo e non. Paratici ha parlato alla squadra naturalmente anche prima del match di oggi con il Parma, scrive Repubblica, e il concetto principale è stata una pretesa di assunzione di responsabilità da parte dei singoli.

Sia i giocatori che l'allenatore, sono tutti a rapporto e tutti sotto esame di Paratici. Che per il momento si è sentito poco ai microfoni ma che sta puntando molto più sull'isolamento della rosa e su esternazioni comunque all'interno delle mura del Viola Park.