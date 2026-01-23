Catherine e Joseph prendono in mano la Fiorentina nel nome di Rocco. Paratici pronto a un ruolo "alla Marotta"?

Sono state, e immaginiamo lo siano ancora, ore difficili per la famiglia Commisso, che ieri ha dato l'ultimo saluto a Rocco con il funerale che si è tenuto a New York City. Nonostante questo, le persone più vicine al presidente della Fiorentina hanno rivolto un pensiero anche alla squadra e alla città di Firenze.

Presto in città

Anzi, Catherine e Joseph saranno in città proprio nelle prossime ore, con la moglie e il figlio di Commisso che saranno al Franchi per assistere alla partita contro il Cagliari. E il futuro? La volontà è chiara: prendere in mano la Fiorentina nel ricordo del marito e del padre, continuando il sogno che aveva.

Riorganizzazione societaria

L'arrivo di Fabio Paratici in questo senso potrebbe essere la prima mosse di una riorganizzazione della piramide societaria. E così l'ex dirigente del Tottenham potrebbe avere un ruolo simil Marotta all'Inter: oltre a ds, un dirigente che valuta e gestisce l'intera area tecnica. Non è mai stato in dubbio Alessandro Ferrari, che rimarrà dg viola. Si riparte da qui. Lo scrive La Nazione.