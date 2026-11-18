Una vecchia conoscenza della Serie A decide di appendere le scarpette al chiodo. Si tratta di Ever Banega, che ha deciso di chiudere col calcio giocato dopo la chiusura dell'ultima esperienza nei mesi scorsi con il Defensa y Justicia.

Le parole per dire addio

Intervistato da ESPN, l'argentino ha così dato l'annuncio: "È confermato al 100% che mi ritiro. Avevo detto che ero all'80%, ma oggi, giocando, ho pensato: 'Basta, questo non fa per me, bisogna fare altre cose'. Ora inizia un'altra tappa, quindi è il momento di guardare il calcio da fuori e goderselo da un'altra prospettiva".

Poteva essere viola

Il nome di Banega è stato accostato in passato alla Fiorentina. Per la precisione, nel 2019 e nel 2021. Matrimonio che non si è concretizzato per l'argentino, che la Serie A l'ha vissuta con la maglia dell'Inter nella stagione 2016/17 (33 presenze e 6 gol il suo bottino in nerazzurro).