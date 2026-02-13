L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai canali ufficiali del club verso la sfida contro il Verona: “Cerco di fare le scelte più giuste grazie agli allenamenti, in base al capire chi sta meglio o peggio. Cercheremo di dosare le energie, ma incontriamo un'altra squadra che come noi ha giocato in settimana in Coppa Italia. Le fatiche sono le stesse”.

“Le altre squadre ci portano grandissimo rispetto, sono orgoglioso”

“Quello che vedo da parte di tante squadre è il grandissimo rispetto che ci portano. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, anche dell'uscita in coppa perché non meritavamo assolutamente di perdere. Abbiamo dominato in lungo e in largo a Sassuolo, ma il calcio vive di episodi e abbiamo preso gol all'unico tiro in porta. Anche i neroverdi ci hanno portato rispetto, sono molto contento di questo. Sono contento che la mia squadra faccia la partita e poi si vada a prendere gli applausi”.

“Ero convinto di poter arrivare in fondo in coppa. Siamo sulla strada giusta”

“Quest'anno ero convinto che saremmo potuti arrivare in fondo anche in coppa, quindi ci sono un po' di strascichi. I ragazzi devono vivere questa delusione come qualcosa non dico di ingiusto, ma di immeritato. Quindi ci deve far capire che quello che stiamo facendo è giusto, ma possiamo sempre fare qualcosa in più perché dobbiamo portare l'episodio dalla nostra parte. Ormai riusciamo a conoscere bene tutte le partite in base alle pressioni e all'avversario, questo ci dà la forza di prendere il gioco in mano. Poi ci sono aspetti che spostano le partite, quelli sono molto sotto al livello di quello che facciamo”.

“Siamo riconoscibili attraverso il gioco, siamo una squadra forte”

“Spero che siamo riconoscibili che vuole giocare attraverso il palleggio e l'aggressività. Ovunque andiamo riceviamo feedback positivi dagli avversari, ci dicono che siamo una squadra forte e ci rivolgono tanti complimenti. Stiamo facendo le cose fatte bene, dobbiamo portare poi il risultato verso la nostra parte. La Fiorentina è riconoscibile”.