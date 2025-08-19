Fortini può partire, ma la Fiorentina vuole mantenere il controllo sul cartellino. E per il sostituto insidia il Bologna

Non a titolo definitivo, ma Niccolò Fortini potrebbe davvero partire (o meglio, ripartire) in questa sessione di mercato. Il Corriere dello Sport conferma il forte interessamento del Torino, che sta registrando non poche difficoltà in difesa e potrebbe accettare anche la soluzione dii un prestito secco.

E se Zanoli non va al Bologna…

L'alternativa è quella del diritto di riscatto con controriscatto a favore della Fiorentina, di modo che l'ultima parola spetti sempre al club viola. Fortini è un patrimonio della società che non vuole perdere il controllo sul suo cartellino. Qualora partisse davvero, non è escluso che Pradè e Goretti tornino su Alessandro Zanoli, in orbita Bologna ma non ancora rossoblù a tutti gli effetti.