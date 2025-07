L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi ha parlato a TuttoAvellino in occasione del Memorial Charles e Ciappone di Serino: “Sono contento di rimanere a Firenze, poi è normale che durante il mercato ci possano essere degli interessamenti di altre squadre (sarebbe andato alla Lazio se non le avessero bloccato il mercato, ndr). Ma io sono un calciatore della Fiorentina, sono felice fi vestire la maglia viola e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione".

“Gosens è forte, ma la concorrenza alza il livello”

Poi ha aggiunto: “Quest'anno mi sono tolto tante soddisfazioni e sono molto felice. Ho davanti un calciatore importante come Gosens, ma nei top club come la Fiorentina c'è competizione ed è quella che alza il livello della squadra. Ora dobbiamo resettare tutto e preparare al meglio il prossimo campionato”.

“La Nazionale è un mio sogno"

Infine sulla Nazionale: "Per essere convocato bisogna fare bene nel club, quindi il mio obiettivo è rendere al meglio con la Fiorentina. La Nazionale ovviamente è un sogno, devo concentrarmi su me stesso e alzare il mio livello. La prossima stagione sarà molto importante per me".