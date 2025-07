L'allenatore Ezio Capuano ha parlato a TuttoAvellino in occasione del Memorial Charles e Ciappone di Serino. Queste le sue parole sull'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi, che ha lanciato nei primi anni di carriera: “Per me rimane un grande orgoglio, è come un figlio acquisito a prescindere dalle situazioni che ha incontrato nel calcio. Mi ricordo che ero con lui quando passò dall'Empoli alla Fiorentina, lui aveva qualche titubanza perché c'era Biraghi ma quella scelta gli ha permesso di maturare. Le ultime prestazioni hanno parlato per lui”.

“La Lazio lo avrebbe preso”

Poi ha aggiunto: "Con Italiano è stato fin troppo disponibile a giocare a destra, però Parisi è un giocatore che piace a tante squadre. Se non le avessero bloccato il mercato, la Lazio lo avrebbe già preso. Peccato perché poteva essere una bella esperienza, ma secondo me Parisi può comunque fare bene alla Fiorentina".