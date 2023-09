La Gazzetta dello Sport: La spinta di Lopez e Barak

A pagina 25 de La Gazzetta dello Sport c'è un articolo sulla Fiorentina, intitolato: “Da Arthur a Jack Esami in mezzo E si scalda Lopez”. Sottotitolo: “Italiano ha tutti a disposizione. Con l’Atalanta in campo i soliti noti, ma l’ex Sassuolo e Barak spingono”.

Articolo che inizia così: “Tutti qua. Un lusso non da poco rispetto ad altri reparti per Italiano che ha potuto contare su ogni centrocampista a disposizione durante la pausa, al fine di perfezionare meccanismi ed intese nel reparto di mezzo. Escluso il giovane Amatucci (2004) fresco di esordio in A contro l’Inter infatti, non ci sono stati arrivederci dovuti agli impegni con le rispettive nazionali”.