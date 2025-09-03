E ora a sinistra c'è uno di troppo e la Fiorentina ha provato a cederlo...
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Gosens, Fortini e Parisi a sinistra. La Fiorentina su questa fascia si trova con un giocatore di troppo.
In effetti il club viola ha provato anche nelle ultime ore di mercato a trovare una sistemazione, proprio per Parisi, senza riuscirci.
Provato a cederlo
L'idea, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, era quello di cederlo in prestito con opzione, o direttamente in prestito secco. Sta di fatto che l'ex Empoli è stato poi confermato per mancanza di proposte concrete.
Il suo contratto con i viola
Parisi ha un contratto con il club viola fino al 2028, in attesa del possibile rinnovo fino al 2029 non ancora portato a compimento.
