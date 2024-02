Altra chance sprecata dalle ragazze di De La Fuente, che incappano nel secondo pareggio settimanale. Milan ripreso due volte, ma non basta

Altro pari per le ragazze viola, il secondo in una settimana

Peccato. La Fiorentina Femminile non è riuscita ad uscire vincitrice dal campo del Milan, nonostante una doppia rimonta delle Viola. Mancato sorpasso sulla Juventus dunque, che può allungare sulle ragazze di De La Fuente.

In rete ancora Janogy, la svedese è partita alla grande

Gara che ha visto le rossonere due volte avanti, prima con Dubcova e poi con Staskova; mentre in rete per le Viola ci è andata ancora Janogy, il neo acquisto per l'attacco, e l'ex della sfida Agard. Un altro 2-2 dopo quello di Biella di lunedì scorso contro la Juventus, che oggi pomeriggio può sorridere. A seguire la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

Roma 39

Juventus 34

Fiorentina 33*

Inter 23

Sassuolo 20*

Como 15

Sampdoria 15

Milan 15*

Pomigliano 6

Napoli 3*

* una gara in più