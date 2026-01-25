Fiorentina Femminile: non sbagliano Roma e Inter, che allungano sulle ragazze di Pinones-Arce. Domani tocca alla Juventus

Giornata nefasta per le viola di Pinones-Arce, che nell'anticipo di ieri sono uscite con le ossa rotte, perdendo per 3-0 in casa della Lazio: in base anche ai risultati di oggi, la Fiorentina Femminile si è complicata non poco la vita.

Come cambia la classifica

In primis, proprio la Lazio ha agganciato la Fiorentina a quota 18 al terzo posto: davanti, però, prende piede l'Inter che ha superato il Como per 2-3 - e ora siede a 21 punti con 3 lunghezze di vantaggio sulle Viola - e scappa la Roma, vera schiacciasassi del campionato, che batte il Genoa di misura e tocca quota 28, raggiungendo la doppia cifra nel divario tra loro e le ragazze di Pinones-Arce.

Testa alla coppa

Occhio però alla Juventus, appena dietro la Fiorentina avendo 17 punti, che domani sera avrà la chance del doppio sorpasso nella sfida contro il Parma. Viola che invece pensano già al ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, contro il Milan: si riparte dall'1-1 dell'andata.