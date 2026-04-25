Verona e Lecce (non) si fanno male. Fiorentina lontanissima, con match point salvezza. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Dal Bentegodi di Verona arrivano buone notizie per la Fiorentina. Hellas e Lecce non vanno oltre lo 0-0, con la squadra viola che così rimane lontana dalla zona calda e adesso con una partita in più.

La partita

Tanta lotta ma nessun gol. Finisce a reti bianche la sfida del Bentegodi, con l'Hellas Verona che aveva agguantato il vantaggio allo scadere con Edmundsson. Il gol è stato poi annullato dopo una revisione al VAR per carica su Falcone. La Fiorentina rimane a +7 sul Lecce e domani ha un vero e proprio match point salvezza contro il Sassuolo.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 78, Napoli 69, Milan 66, Juventus 63, Roma 61, Como 58, Atalanta 54, Bologna 48, Lazio 47, Udinese 43, Sassuolo 42, Parma 42, Torino 40, Genoa 39, Fiorentina 36, Cagliari 33, Lecce 29 Cremonese 28, Verona 19, Pisa 18.