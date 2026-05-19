A rischio la prossima amichevole dell'Italia. Il motivo? La Grecia non vuole giocare contro l'U21 di Ndour e Comuzzo

Non è più certa l'amichevole in programma il 7 giugno a Creta tra Grecia e Italia. La federcalcio ellenica, secondo quanto riporta il sito sport24.gr, non avrebbe gradito la decisione del CT azzurro Baldini di convocare per la gara la squadra Under 21.

La decisione di Baldini

In questi giorni sono in corso colloqui tra le due federcalcio europee per capire il da farsi, con Baldini che fin dal suo arrivo sulla panchina azzurra aveva promesso di convocare i ragazzi più giovani per dare continuità al suo progetto con la squadra under, di cui fanno parte alcuni giocatori della Fiorentina tra cui Ndour e Comuzzo.

La presa di posizione

La Grecia dal canto suo preferisce testare la squadra in vista della prossima Nations League contro una nazionale maggiore. Ormai, però, tempo e nazionali disponibili scarseggiano.