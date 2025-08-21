Garcia Grova: “Le possibilità che Beltran vada in Russia sembrano scemare, il Parma ha avviato i contatti per prelevare l'attaccante della Fiorentina”
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Arrivano novità in merito al futuro, ormai sempre piu incerto, dell'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran. E la situazione dell'attaccante classe 2001 non tiene banco solo in casa viola ma anche in Argentina.
“Beltran è vicino alla permanenza in Serie A: un club lo vuole”
Questo pomeriggio infatti il giornalista argentino di TycSports Garcia Grova ha portato alla luce novità in merito alla sua cessione:
“Lucas Beltran non ha viaggiato con la Fiorentina in attesa di risolvere il suo futuro. Nelle ultime ore il Parma ha avviato le trattative per assicurarsi l'attaccante argentino. La possibilità di un trasferimento in Russia sembra scemare”.
