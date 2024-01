Massimo Orlando: "Fiorentina sfavorita ma pericolosa, a Firenze sono tutti sotto esame. Fossi nell'Inter starei attento"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha analizzato la gara di domenica a Tuttomercatoweb.com: “La Fiorentina è pericolosa, a Firenze adesso sono tutti sotto esame. La Viola sarà arrabbiata per la sconfitta in Supercoppa e per le critiche di questi giorni. Fossi nell'Inter, cercherei di stare attento domenica”.

“Inter favorita, ma la Viola è tosta”

Sull'Inter: “Per la prima volta in questa stagione, si fa sentire un po' di inevitabile pressione. Il campionato fin qui è strepitoso, però non si possono sbagliare le prossime due gare, altrimenti la Juventus diventa imprendibile. E contro la Fiorentina è tosta; i nerazzurri sono certamente favoriti, ma con due assenze pesanti”.