Il minuto di raccoglimento della Fiorentina prima dell'allenamento odierno - FOTO

Come comunicato dalla società, per volere stesso della famiglia Commisso, la Fiorentina domani scenderà in campo contro il Bologna: di conseguenza, oggi è stato predisposto l'allenamento della squadra alla vigilia del match, sotto la guida di mister Vanoli.

Il minuto di raccoglimento

Prima dell'allenamento, però, i giocatori e lo staff della Fiorentina si sono riuniti in cerchio, dedicando un minuto di silenzio al Presidente Commisso. In seguito, è partito come da copione l'ultimo allenamento prima della sfida di domani.