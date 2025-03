"Italiano ha tracciato una strada e Palladino sta cercando di seguirla...con l'obbligo di cambiare il finale"

Atene è una città che rievoca freschi e brutti ricordi alla Fiorentina. E' proprio nella capitale della Grecia che i viola, lo scorso 29 maggio perse la finale di Conference ai supplementari contro l'Olympiacos.

Si giocava in uno stadio diverso rispetto a quello di stasera, ma la mente non può non tornare a quel match.

Italiano-Palladino

La Conference League resta un grande obiettivo stagionale per questa squadra ed è ormai anche una questione d'onore visto che svani all'ultimo atto pure nel 2023. “Vincenzo Italiano ha tracciato una strada e Raffaele Palladino sta cercando di seguirla con l'ambizione di cambiare l'ultimo capitolo della storia” si legge stamani su La Gazzetta dello Sport.

Finale possibile, poi…

La Fiorentina ha le risorse tecniche per poter arrivare in finale, poi, presumibilmente, ci sarà da affrontare il Chelsea e in quella partita…