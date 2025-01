Alla fine Djuric lascerà il Monza, ma niente Fiorentina all'orizzonte

Come riporta Sky Sport, con una trattativa lampo il Parma ha chiuso il colpo Milan Djuric. L’attaccante, seguito nelle recenti finestre di mercato anche dalla Fiorentina, arriva dal Monza e firmerà un contratto di un anno e mezzo.

Il giocatore già stasera sarà in Emilia per le visite e la firma sul contratto. Da depennare dunque un papabile nome per il ruolo di vice Kean, anche se le probabilità che arrivasse a Firenze era già piuttosto basse.