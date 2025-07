De Gea: "Ferguson era come un padre allo United. Mi ricordo che una volta mi prese da esempio davanti a giocatori come Ferdinand e Rooney"

Cronache di Spogliatoio ha pubblicato un nuovo spezzone di intervista realizzata con David De Gea, portiere della Fiorentina, che ha parlato anche della sua avventura al Manchester United.

“Sir Alex Ferguson? Se ha perso solo due partite in carriera e una l'ha persa per vedermi giocare puoi immaginare. Era come un padre per tutti noi allo United. Era esigente, ma solo la sua presenza era incredibile. All'intervallo se non andavamo bene veniva nello spogliatoio e si arrabbiava. Per me se non è il miglior allenatore della storia sicuramente è tra i migliori”.

E poi: "Quando arrivai era un momento difficile per la squadra e una volta nello spogliatoio mi prese come esempio davanti a tutti. C'erano giocatori come Rio Ferdinand e Rooney e mi prese ad esempio. E' stato spettacolare averlo come allenatore"