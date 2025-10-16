Tommaso Berti ha convinto il Cesena: l'ex Fiorentina rinnova il contratto che lo lega al club bianconero

Dopo l’esordio, ed il primo gol in assoluto, con la nazionale Under 21 di Silvio Baldini, l’ex centrocampista della Primavera della Fiorentina Tommaso Berti archivia un altro importante traguardo. Il classe 2004 ha appena rinnovato il contratto che lo lega al Cesena, club di Serie B: il club sceglie di riconfermare in toto per il ragazzo, proponendogli un contratto triennale fino al 30 giugno del 2026. L’ennesima conferma, dopo la prima chiamata in azzurro, del grande talento del giocatore: adesso sta a lui confermarsi e confermarsi la Serie A.

“Cesenato doc, Berti rinnova con i bianconeri fino al 2028”

Questo il comunicato ufficiale della società romagnola: ”Cesena FC comunica di aver prolungato il rapporto sportivo con il centrocampista Tommaso Berti fino al 30 giugno 2028. Cesenate doc, Berti indossa la maglia del Cavalluccio per la prima volta nel 2013, dando origine ad una lunga storia a tinte bianconere, che lo vedrà protagonista anno dopo anno fino a raggiungere la prima squadra, tra le cui fila esordisce a soli diciassette anni”.

“Dal 2021 a Cesena ha già collezionato oltre 100 presenze tra i professionisti”

Il comunicato si conclude: “Tra gli artefici della promozione in Serie B conquistata nel 2023/2024, Berti ha celebrato le sue prime 100 presenze in bianconero alla fine della scorsa stagione, collezionando fino ad oggi 108 partite e 9 reti con la maglia del Cesena FC tra Serie B, Serie C e Coppa Italia. Orgogliosa di questo lungo percorso fatto insieme, tutta lá famiglia del Cesena FC augura a Tommaso le migliori fortune per il proseguimento della sua avventura in bianconero".