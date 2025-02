Il portiere della Fiorentina David De Gea è intervenuto a DAZN prima della gara contro l'Inter di stasera.

“Proveremo a ripeterci”

De Gea si è espresso così: "Sarà più complicato vincere qui. Loro stanno lottando per lo scudetto ma proveremo a ripeterci. La cosa importante è preparare ogni partita. Oggi dobbiamo essere concentrati solo sulla gara contro l'Inter"

"Arrivare in Champions Sarebbe un sogno"

Sul quarto posto come obiettivo commenta: "Entrare in Champions sarebbe un sogno. Vediamo se i ragazzi nuovi posso darci una mano in questo percorso bellissimo. Sarebbe meraviglioso arrivare in Champions League".