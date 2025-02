La formazione ufficiale della Fiorentina: Palladino sorprende ancora, c'è Moreno. Conferme per Parisi e Richardson

Dopo pochissimi giorni dal 3-0 del Franchi, torna un altro incrocio tra Inter e Fiorentina. Il posticipo del lunedì sera vede in campo i nerazzurri di Simone Inzaghi e i Viola di Palladino, che ha fatto le seguenti scelte di formazione.

L'undici viola

In porta De Gea, in difesa - complice la squalifica di Comuzzo - ci sono Moreno, Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo manca ancora Adli, infortunato, dunque spazio ancora a Mandragora e conferma per Richardson. Sull'out di destra c'è Dodo, alto come giovedì scorso, con Gudmundsson che non gioca nemmeno oggi e Parisi largo a sinistra. Davanti Kean, che stasera non dovrebbe farsi ammonire, pena la quinta sanzione in vista del Como, e Beltran. Insomma, la stessa formazione del 3-0 con Moreno al posto di Comuzzo. Nessun nuovo acquisto invernale in campo. Modulo previsto 4-4-2, più che 4-2-3-1.

Le scelte di Inzaghi

Inzaghi, invece, ha a che fare con due assenze importanti: Dumfries, squalificato, Dimarco, febbricitante.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Moreno, Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Mandragora, Richarsdson, Parisi; Beltran, Kean. All.: Palladino.