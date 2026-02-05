​​

Mandragora e Dodô serve chiarezza anche se è tutto apparecchiato. Ma su Fortini...

Redazione /
Dodô
Dodô. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Neanche il tempo di arrivare alla Fiorentina che già Paratici si ritrova sul proprio tavolo un dossier scomodo, chiamato rinnovi contrattuali. 

Mandragora e Dodô 

Sul questo fronte il nuovo dirigente viola dovrà fare chiarezza sul futuro di Mandragora, Dodô e Fortini. Con i primi due dovranno essere ripresi i colloqui per un rinnovo che soprattutto nel caso del centrocampista è già apparecchiato scrive il Corriere Fiorentino

Fortini

Su Fortini le cose sono più complicate e anche in questo mercato invernale la Roma ha cercato di porre le basi per un suo trasferimento nella Capitale. Ipotesi questa tutt'altro che campata in aria per il suo futuro. 

