Pradè: "Prestazione di Kayode incredibile, Arthur era un cane al quale avevano aperto la gabbia. E stasera abbiamo battuto anche la cabala"

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato dopo la vittoria ottenuta dalla squadra a Genova.

“Ho visto una bellissima Fiorentina - ha detto - siamo felicissimi, erano 26 anni che i viola non vincevano la prima partita di campionato fuori casa, perciò abbiamo anche battuto la cabala. La squadra è andata bene, parlare dei singoli non è carino, ma la prestazione di Kayode è stata incredibile. Arthur è stato un cane tenuto in gabbia per un periodo di tempo e ora che gliel'hai riaperta è impazzito, aveva una grandissima voglia di giocare”.

Ha aggiunto: “I nostri tifosi sono stati altrettanto incredibili perché si sono fatti sentire benissimo in mezzo a 35 mila persone. Siamo felicissimi anche per il presidente. Commisso è arrivato stanchissimo per il viaggio, ma non voleva mancare. Speriamo che questa vittoria sia di buon auspicio per tutti. E abbiamo anche diversi giocatori da recupere; Beltran è ancora un pesce fuor d'acqua, tra l'inserimento, il passaporto e tutte queste cose”.

Infine: "C'era un ambiente caldo e una prestazione così non era facile da mettere in campo. Ma la nostra gioia dura poco perché giovedì dobbiamo rigiocare e abbiamo un impegno importantissimo al quale ci teniamo da morire".