Mattia Viti, da poche settimane un nuovo difensore della Fiorentina, sta ritrovando piano piano la migliore forma fisica dopo alcuni problemi che lo hanno costretto a saltare parte della preparazione. Ieri nell’amichevole all’Old Trafford contro il Manchester United è subentrato alla grande contribuendo a mantenere la porta inviolata nel secondo tempo. La società viola è convinta che il giocatore 23enne possa arrivare nel giro di poco tempo a dare il massimo del suo contributo soprattutto per la fisicità e la sua tecnica di intervento, qualità indiscusse viste anche nella scorsa stagione all’Empoli e necessarie per una stagione, quella della Fiorentina, costituita da tanti impegni sul terreno di gioco.

Per tornare al massimo della condizione

Pur essendo è un giocatore giovane con esperienza internazionale l’avventura calcistica è stata ostacolata da diversi infortuni che gli hanno impedito di raggiungere la continuità che gli avrebbe permesso ancora prima di affermarsi. Prima di arrivare al Nizza un po’ di tempo fa aveva dato l’impressione di poter diventare uno dei difensori più forti del panorama italiano. E adesso la Fiorentina rappresenta una grande chance per lui, che ora dovrà lavorare tanto per guadagnarsi le sue occasioni, riprendere quella strada di giovane promessa che stava percorrendo e tornare a dimostrare quello che era e che doveva essere. Dopotutto la scelta di Viti nell’approdare nella squadra per la quale tifa da sempre rappresenta sia una sfida di tipo personale per cercare di migliorarsi sempre di più, sia il trampolino poter tornare ad esprimersi a grandi livelli.

Un riscatto da far poi scattare..!

L'arrivo di Viti alla Fiorentina, dopo essere stato prelevato dal Nizza con diritto di riscatto, è visto come una grande occasione sia per il giocatore che per il club. Se anche in passato si era parlato di un possibile trasferimento alla Fiorentina, ora che è finalmente arrivato, Viti ha l'opportunità di dimostrare il suo valore e diventare piano piano con il tempo un pilastro della difesa a disposizione dell’allenatore viola Stefano Pioli. Ricordiamo che il suo riscatto è fissato a 5 milioni: si tratta di una cifra non certo elevata, ma per la quale la società gigliata dovrà successivamente essere convinta al massimo delle sue prove in campo prima di poter acquisire l’intero cartellino del giocatore. Molto dipenderà quindi da lui e dalle garanzie di cui dovrà dare dimostrazione ogni volta che sarà chiamato a contribuire alla causa viola.