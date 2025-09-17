Intervenuto a Radio Bruno Toscana, l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani è tornato sulla partita col Napoli: “La Fiorentina ha giocato 13 minuti, e in quei minuti ha avuto anche delle occasioni nitide per segnare. Ma la partita è stata una delusione, troppi errori soprattutto in difesa. Pongracic che marca all'esterno, Comuzzo che sul rigore fa un errore… di gioventù. Insomma, una serata cominciata male e finita peggio”.

“Ora servono 6 punti”

Poi ha aggiunto: “Fagioli resta un ottimo giocatore secondo me, anche se adesso non sta rendendo. Idem Comuzzo, che dovremmo applaudire solo per aver rifiutato l'offerta milionaria degli Arabi. Contro il Como sarà una partita fondamentale, così come quella di Pisa: servono 6 punti per rimettersi in carreggiata, sono fiducioso”.