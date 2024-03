A DAZN ha parlato il terzino destro della Fiorentina Micheal Kayode, commentando la gara pareggiata contro il Torino ieri sera e non solo. Queste le sue dichiarazioni:

“Era una partita difficile, loro vengono a prenderti a uomo e pressano sempre molto alti. Anche con il Toro in 10 è stato difficile. Abbiamo tante partite in calendario e non è facile prepararle magari in uno o due giorni, ma noi pensiamo solo a lavorare”.

E ancora: “La mia vita in questi mesi mi è cambiata tantissimo. Non me l'aspettavo nemmeno io, ma ho sempre continuato a lavorare ascoltando il mister e i più grandi. Io pronto per la Nazionale. Nah, non lo so. Saranno altri a decidere”.