Non solo Lindelof: arriva l'offerta della Fiorentina per un centrale difensivo dell'Union Berlino
Non solo Lindelof, la Fiorentina punta un altro nome per rinforzare la difesa di Stefano Pioli in questi ultimi giorni di mercato.
Il nuovo nome
Il nome è quello di Diogo Leite, centrale portoghese di piede mancino dell'Union Berlino. Come riporta tuttomercatoweb.com, la Fiorentina avrebbe presentato al club tedesco un'offerta da 8 milioni di euro per il giocatore. Il classe 1999 andrà in scadenza la prossima estate.
Le cifre
Il club della capitale al momento chiede 12 milioni, ma la sensazione è che l'affare si possa chiudere a metà strada, intorno ai 10 milioni di euro. Un nome che potrebbe rientrare nelle valutazioni della Fiorentina in caso di cessione di Pietro Comuzzo.
