A Radio Bruno il giornalista di Sky e tifoso viola Marco Bucciantini ha spaziato su varie tematiche di casa Fiorentina dopo il successo gigliato in Conference League. Di seguito le sue dichiarazioni salienti durante la diretta.

‘Sottil mi è piaciuto più di tutti, i candidati per sostituire Gudmundsson’

“La Fiorentina in questo momento è un fuoco acceso, partite come quella di ieri possono bagnarlo ma la squadra è stata brava a non spegnerlo, anzi lo ha alimentato. Mi hanno fatto piacere le belle prove di Sottil e Ikone, e anche il gol di Gosens: quando entra in area avversaria è una sentenza. Il difensore viola in zona gol è eccezionale. È un periodo fortunato di cui bisogna approfittare. La squadra ha segnato 10 gol in 4 giorni. Moreno non si è visto male ma ha giocato mezzo tempo toccandosi la coscia. A centrocampo ieri eravamo curiosi di Richardson, del quale Palladino si è detto molto contento ma penso anche lui si aspetti qualcosa di più. È stato importante che il marocchino abbia giocato tutta la partita. Sottil è il calciatore che mi è piaciuto di più ed un posto con la Roma vista l'assenza di Gudmundsson è da assegnare. Beltran oggi è il favorito, ma ci sono anche altri candidati. Kouame invece lo immagino al posto di Kean se l'ex Juventus non dovesse farcela per domenica”.

‘Bianco aveva bisogno di giocare un campionato intero in Serie A’

‘Mi è piaciuto molto quando Palladino ha spiegato il 5+5+5 dell’intervallo della Fiorentina. È un allenatore sempre molto bravo nella distribuzione dei meriti. Se Bianco sarebbe stato utile? Bianco aveva bisogno di giocare un campionato intero in A, avrebbe fatto comodo ma per lui ci sarebbero stati troppi pochi minuti con Cataldi, Bove e Adli. Bianco come tipo di calciatore ha bisogno di essere centrale in un progetto, di toccare tanti palloni, di giocare molto. Inizialmente l'idea era poi quella di giocare con soldi 2 centrocampisti centrali ed anche questo offriva meno spiragli".