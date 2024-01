Capitan Sadotti guida ancora la difesa dell’Italia Under 18, ben tre debutti azzurri per la Fiorentina. E sorride anche Harder

Ieri è stata una giornata di confronto tra Italia e Spagna a livello di nazionali giovanili. Si sono affrontate le formazioni Under 19 e Under 18, rispettivamente a Coverciano e a Las Rozas con ben 5 giocatori della Fiorentina protagonisti in campo. La Spagna Under 19 ha avuto la meglio sui pari età azzurri per 3-0 a Coverciano, mentre le formazioni Under 18 hanno pareggiato 0-0.

Il debutto di Harder

Nella netta sconfitta della formazione Under 19 di mister Bernardo Corradi ha fatto il suo debutto con la maglia dell’Italia il classe 2005 viola Jonas Harder, centrocampista centrale della Primavera viola, elemento di ottime prospettive. Il giocatore fiorentino è entrato in campo al 55’, prendendo il posto del centrocampista del Torino, Aaron Ciammaglichella.

Quattro viola in Spagna

Ben quattro calciatori classe 2006 della Fiorentina hanno preso parte all’amichevole alla Ciudad del Futbol di Las Rozas con l’Under 18 di mister Daniele Franceschini. A guidare la difesa dell’Italia ancora il viola Edoardo Sadotti, capitano degli Azzurrini. Il centrale aretino si sta alternando tra Primavera e Under 18 da inizio stagione ed è un calciatore molto promettente. Titolare anche Maat Daniel Caprini, versatile centravanti che sta avendo un’impennata di rendimento evidente negli ultimi mesi con la Primavera gigliata; l’attaccante viola ha sfiorato anche il gol nel primo tempo.

Il difensore viola Edoardo Sadotti

Hanno poi debuttato Niccolò Fortini e Eddy Kouadio, entrati nella ripresa. Fortini si è rivelato uno dei calciatori più continui nella Primavera di Galloppa, capace di giocare su entrambe le fasce con successo. Ieri l’esterno viola ha agito da terzino sinistro subentrando al 69esimo, mentre il centrale difensivo Kouadio è invece subentrato al 76esimo al posto del compagno di squadra Sadotti, giostrando al centro della difesa azzurra nel quarto d’ora finale.