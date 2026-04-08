Di Marzio: "La Fiorentina continua a seguire un difensore dell'Union Berlin. I viola hanno sondato il terreno"

Gianluca Di Marzio ha parlato di mercato anche in ottica Fiorentina sul proprio sito ufficiale, facendo il nome di un calciatore già accostato alla società viola nei mesi passati.

‘Diogo Leite piace in Italia’

“In Italia ci sono numerosi club che continuano a tenere d'occhio Diogo Leite dell'Union Berlin. A partire dalla Lazio, che già a gennaio si era mossa attivamente ed è tornata a farsi sentire anche nelle ultime settimane".

‘Sondaggio viola’

"Ma non solo, anche Fiorentina e Milan, infatti, hanno già sondato il giocatore in passato e si rimane in attesa di un possibile ritorno per fare un passo più concreto nella trattativa”.