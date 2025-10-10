Antognoni: "Quest'Italia gioca bene e con aggressività, speriamo di continuare così. Baldini..."

La leggenda della Fiorentina Giancarlo Antognoni ora è capo delegazione della Nazionale Italiana Under 21. Sta seguendo la gara contro la Svezia, tuttora in corso con ottimo risultato a favore degli Azzurrini, e ha lasciato un commento a fine primo tempo.

Così Antognoni a Rai2: “L'obiettivo è giocare bene e con aggressività, speriamo di continuare così. Rigore di Camarda? A un minorenne gli si concede anche un rigore calciato così, ha grande personalità e lo ha dimostrato. Non so cosa gli dirà Baldini negli spogliatoi. Calciare col cucchiaio sull'1-0 è rischioso”.