Gosens ago della bilancia: il tedesco continua a tenere in bilico Vanoli. Solo mezzi allenamenti in gruppo per il tedesco

Chi si sbilanciava su un possibile cambio tattico, a partire dallo stesso Vanoli, lo faceva probabilmente immaginando un Robin Gosens prossimo al rientro. E' lui l'ago della bilancia, tattico e spirituale, della Fiorentina ma, come riporta La Nazione, fin qui ha svolto solo mezzi allenamenti in gruppo, senza mai rientrare a pieno.

Anche a questo si legano le remore del tecnico a varare un netto cambio di marcia, fermo restando che lo si potrebbe intanto attuare con Parisi, che col tedesco per altro condivide tante caratteristiche. L'impegno di giovedì con la Dinamo Kiev potrebbe essere però quello giusto per rivederlo almeno tra i convocati (e non solo tra gli aggregati).