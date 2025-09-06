Quattro mesi dopo... con lo stesso volto, le stesse gru e gli stessi calcinacci. Ma almeno non ci sarà un raddoppio di napoletani nel settore ospiti

L'agitazione intorno ai lavori del ‘Franchi’ va via via aumentando, con il trascorrere dei giorni e delle settimane e con l'avvicinarsi del debutto stagionale casalingo della Fiorentina. I quattro mesi trascorsi dal 18 maggio scorso, match con il Bologna, sono serviti per lavorare sul primo livello della nuova Fiesole e sulla Tribuna ma sostanzialmente il colpo d'occhio rimarrà lo stesso. Così come la capienza e lo scenario da cantiere dietro la porta dell'ex settore caldo del tifo.

Di cronoprogramma o previsioni ad oggi neanche l'ombra, con l'incertezza che regna sovrana. In compenso però, scrive il Corriere dello Sport, non si dovrebbe arrivare al raddoppio di capienza del settore ospiti, come prospettato inizialmente: i posti dovrebbero rimanere 350.